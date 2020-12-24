Уряд України подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.
Дивися повний текст Уряд продовжив дію Держпрограми з забезпечення молоді житлом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:04
Уряд продовжив дію Держпрограми з забезпечення молоді житлом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд продовжив дію Держпрограми з забезпечення молоді житлом.
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|