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Уряд продовжив дію Держпрограми
з забезпечення молоді житлом

Уряд продовжив дію Держпрограми з забезпечення молоді житлом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:04

Уряд продовжив дію Держпрограми з забезпечення молоді житлом

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.

Дивися повний текст Уряд продовжив дію Держпрограми з забезпечення молоді житлом.
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