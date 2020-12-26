Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
Дивися повний текст Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:35
Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з...
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Дивися повний текст Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:35
А без Президента вся эта компания не могла ничего решить?Понятно,что вопрос продажи носков во время карантина гораздо важнее!
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:18
Какой заботливый президент Комедия продолжается, грабить будут по любому, так как иначе не умеют
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