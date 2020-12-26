RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський доручив уряду
терміново вирішити питання з...

Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:35

Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

Дивися повний текст Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92029
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:35

А без Президента вся эта компания не могла ничего решить?Понятно,что вопрос продажи носков во время карантина гораздо важнее!
borzol
 
Повідомлень: 129
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:18

Какой заботливый президент :) Комедия продолжается, грабить будут по любому, так как иначе не умеют ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
R2 » Чет 07 січ, 2021 02:29
5 358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 22:56
vitaliy_berdinskikh
В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський...
R2 » Сер 30 гру, 2020 15:25
2 143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 18:41
grig90vic
Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою...
R2 » П'ят 25 гру, 2020 10:36
5 562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 14:33
Марта

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28431)
12.01.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.