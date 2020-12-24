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Як зменшити платіжки за газ:
Кабмін розробив два варіанти

Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:07

Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти

Пропонуємо до обговорення:
Підходи дозволять знизити тарифи на газ для населення.

Дивися повний текст Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:07

Запустить российского оператора, чтобы показал кузькину мать всем прихлебателям.
Нас готовят к отключению от российской трубы и реальной покупке российского газа но через Европу.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09

“Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах “минус” транспортировка газа в Украину”, который предлагает Министерство энергетики.


Стесняюсь спросить откуда газ :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:15

  p_a_l написав:Запустить российского оператора, чтобы показал кузькину мать всем прихлебателям.
Нас готовят к отключению от российской трубы и реальной покупке российского газа но через Европу.

ага уже один раз запустили по 500 баксов газ бил
sopkotomhu
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