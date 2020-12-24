Підходи дозволять знизити тарифи на газ для населення.
Дивися повний текст Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:07
Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:07
Запустить российского оператора, чтобы показал кузькину мать всем прихлебателям.
Нас готовят к отключению от российской трубы и реальной покупке российского газа но через Европу.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09
Стесняюсь спросить откуда газ :)
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:15
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