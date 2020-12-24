Підходи дозволять знизити тарифи на газ для населення.
Дивися повний текст Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:07
Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09
Стесняюсь спросить откуда газ :)
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:53
С газом понятно. Будет рынок, будет много поставщиков и тд. и тп. А что с отоплением??? На 5 млн. населения Киева поставщиков аж два. Один даже принадлежит "как бы" всем киевлянам. Но при этом платежка на отопление в декабре 2020 в 2 раза выше в чем в декабре 2019. Хотя температура весь месяц держалась около нуля. Даже снег сколько раз падал, сразу же таял. Сомневаюсь, что чиновники КТЭ будут бегать с высунутым языком искать поставщика газа с самым низким тарифом. А даже если и найдут, то им же надо показать убыточность предприятия, чтоб можно было и дальше тарифы поднять, с одновременным поднятием зарплат себе любимым и покупкой новых тойот для своих *оп.
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