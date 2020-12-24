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Як зменшити платіжки за газ:
Кабмін розробив два варіанти

Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:07

Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти

Пропонуємо до обговорення:
Підходи дозволять знизити тарифи на газ для населення.

Дивися повний текст Як зменшити платіжки за газ: Кабмін розробив два варіанти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09

“Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах “минус” транспортировка газа в Украину”, который предлагает Министерство энергетики.


Стесняюсь спросить откуда газ :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:53

С газом понятно. Будет рынок, будет много поставщиков и тд. и тп. А что с отоплением??? На 5 млн. населения Киева поставщиков аж два. Один даже принадлежит "как бы" всем киевлянам. Но при этом платежка на отопление в декабре 2020 в 2 раза выше в чем в декабре 2019. Хотя температура весь месяц держалась около нуля. Даже снег сколько раз падал, сразу же таял. Сомневаюсь, что чиновники КТЭ будут бегать с высунутым языком искать поставщика газа с самым низким тарифом. А даже если и найдут, то им же надо показать убыточность предприятия, чтоб можно было и дальше тарифы поднять, с одновременным поднятием зарплат себе любимым и покупкой новых тойот для своих *оп.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:49

все будет только дорожать:)))
noxfox70
 
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