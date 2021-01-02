Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...
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Что означает "уязвимые" потребители? Кто будет проверять на уязвимость?
Нам не надо 5,36 сегодня. Дайте возможность купить летом на год. К примеру, летом 2020 цена падала ниже 3 грн. за куб, дайте купить пусть не по 3, накиньте за хранение пару десятков копеек. Многие с радостью внесут предоплату.
summacut написав:Что означает "уязвимые" потребители? Кто будет проверять на уязвимость?
Нам не надо 5,36 сегодня. Дайте возможность купить летом на год. К примеру, летом 2020 цена падала ниже 3 грн. за куб, дайте купить пусть не по 3, накиньте за хранение пару десятков копеек. Многие с радостью внесут предоплату.
У нас "вразлывымы" опять внезапно окажется Ринат Леонидович и остальные олигархи. Пенсы - нет, скажут, что они на субсидии.
summacut А за что они жировать то будут ? Вы о них подумали или только о себе ? Вся эта история с субсидиями и уязвимыми слоями от лукавого. У меня знакомый спецом искал работу с минималкой в официале дабы субсидию получить.
R2 По ... расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн ... цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре" - УПС как они это посчитали, в НОЯБРЕ 2020 было 6 101 (с НДС), т.е. 5 084 грн (https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ata-filter) ОТКУДА ещё - 271 гривна - $9,5 "ВЗЯЛИСЬ"