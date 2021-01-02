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Перехід на нову формулу здешевить
газ для населення на...

Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:58

Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів рівнем "хаб мінус" з додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.

Дивися повний текст Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на 44% – Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:58

Что означает "уязвимые" потребители? Кто будет проверять на уязвимость?

Нам не надо 5,36 сегодня. Дайте возможность купить летом на год. К примеру, летом 2020 цена падала ниже 3 грн. за куб, дайте купить пусть не по 3, накиньте за хранение пару десятков копеек. Многие с радостью внесут предоплату.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:13

  summacut написав:Что означает "уязвимые" потребители? Кто будет проверять на уязвимость?

Нам не надо 5,36 сегодня. Дайте возможность купить летом на год. К примеру, летом 2020 цена падала ниже 3 грн. за куб, дайте купить пусть не по 3, накиньте за хранение пару десятков копеек. Многие с радостью внесут предоплату.

У нас "вразлывымы" опять внезапно окажется Ринат Леонидович и остальные олигархи. Пенсы - нет, скажут, что они на субсидии.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:14

summacut А за что они жировать то будут ? Вы о них подумали или только о себе ? :)
Вся эта история с субсидиями и уязвимыми слоями от лукавого. У меня знакомый спецом искал работу с минималкой в официале дабы субсидию получить.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:40

R2
По ... расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн ... цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре" - УПС
как они это посчитали, в НОЯБРЕ 2020 было 6 101 (с НДС), т.е. 5 084 грн (https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ata-filter)
ОТКУДА ещё - 271 гривна - $9,5 "ВЗЯЛИСЬ"
al_a_shurshun
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