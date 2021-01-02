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Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:42
laa1999 написав:summacut
Была же возможность перейти к Нафтогазу и купить на весь год по єтой цене. Не захотели? Потом, есть ,газ добываемый Ахметовым, его тоже нужно населению продавать по 3 грн.
Была. Но газ был по 2,9* грн., а на год предлагали по 4,73. Сейчас не предлагают вообще. Посмотрим, что будет этим летом. Да, отменили ПСО с 1 августа, когда цены были уже не самыми низкими. Обычно минимум май-июнь. Хотелось бы, чтобы летом было вкуснее.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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