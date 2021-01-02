Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...

Додано: Вів 12 січ, 2021 18:16

Газ-газом.



Но как попали те, кто оформил электрическое отопление...

Поставил и оформил счётчики день-ночь...

В 30и километровой зоне от АЭС...



Увидел счёт, в интернете, без разбора(что-за что) - ровно в 4 раза больше "За январь"!

- При чём с просьбой оплатить авансом.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.