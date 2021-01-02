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Перехід на нову формулу здешевить
газ для населення на...

Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:42

  laa1999 написав:summacut Была же возможность перейти к Нафтогазу и купить на весь год по єтой цене. Не захотели? Потом, есть ,газ добываемый Ахметовым, его тоже нужно населению продавать по 3 грн.


Была. Но газ был по 2,9* грн., а на год предлагали по 4,73. Сейчас не предлагают вообще. Посмотрим, что будет этим летом. Да, отменили ПСО с 1 августа, когда цены были уже не самыми низкими. Обычно минимум май-июнь. Хотелось бы, чтобы летом было вкуснее.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:16

Газ-газом.

Но как попали те, кто оформил электрическое отопление...
Поставил и оформил счётчики день-ночь...
В 30и километровой зоне от АЭС...

Увидел счёт, в интернете, без разбора(что-за что) - ровно в 4 раза больше "За январь"!
- При чём с просьбой оплатить авансом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:43

  Kudrjavuy написав:Газ-газом.

Но как попали те, кто оформил электрическое отопление...
Поставил и оформил счётчики день-ночь...
В 30и километровой зоне от АЭС...

Увидел счёт, в интернете, без разбора(что-за что) - ровно в 4 раза больше "За январь"!
- При чём с просьбой оплатить авансом.


Со своими просьбами оплатить авансом пусть идут лесом !
А ночной тариф тридцатикилометровым приравняли к дневному.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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