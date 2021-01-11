|
|
|
Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:42
laa1999 написав:summacut
Была же возможность перейти к Нафтогазу и купить на весь год по єтой цене. Не захотели? Потом, есть ,газ добываемый Ахметовым, его тоже нужно населению продавать по 3 грн.
Была. Но газ был по 2,9* грн., а на год предлагали по 4,73. Сейчас не предлагают вообще. Посмотрим, что будет этим летом. Да, отменили ПСО с 1 августа, когда цены были уже не самыми низкими. Обычно минимум май-июнь. Хотелось бы, чтобы летом было вкуснее.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1821
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:16
Газ-газом.
Но как попали те, кто оформил электрическое отопление...
Поставил и оформил счётчики день-ночь...
В 30и километровой зоне от АЭС...
Увидел счёт, в интернете, без разбора(что-за что) - ровно в 4 раза больше "За январь"!
- При чём с просьбой оплатить авансом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8641
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:43
Kudrjavuy написав:
Газ-газом.
Но как попали те, кто оформил электрическое отопление...
Поставил и оформил счётчики день-ночь...
В 30и километровой зоне от АЭС...
Увидел счёт, в интернете, без разбора(что-за что) - ровно в 4 раза больше
"За январь"!
- При чём с просьбой оплатить авансом.
Со своими просьбами оплатить авансом пусть идут лесом !
А ночной тариф тридцатикилометровым приравняли к дневному.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:52
Не будет никакого снижения до конца зимы. Ето все обещания для дураков. Весной цену конечно снизят для показухи и потому что отопительный сезон закончится. А осенью опять начнется повышение
-
asurovv960
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 09.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 01:09
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|