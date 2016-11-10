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Аукціони автомобілів в США

Аукціони автомобілів в США
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:36

Аукціони автомобілів в США

Аукціони автомобілів в США - це хороша можливість заощадити на покупці авто будь-якого класу. Але перш ніж зробити покупку, потрібно розуміти всі супутні процеси. Це допоможе не тільки витратити менше коштів, але і не бути обдуреним. Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3159461-aukcioni-avtomobiliv-u-ssa-horosa-mozlivist-zaosaditi-na-pokupci-avto.html

1. Насамперед необхідно визначитися з аукціоном і лотом. Сьогодні існує кілька найбільш популярних аукціонів: Copart, Iaai та Manheim. В аукціонах беруть участь страхові компанії й приватні особи. Страхові компанії продають автомобілі, що потрапили в ДТП і мають різні ступені ушкоджень. Вони не займаються ремонтними роботами і продають авто в існуючому стані. Приватні особи купують авто у страхових компаній, роблять ремонтні роботи (найчастіше поганої якості - дешеві запчастини і легкий косметичний ремонт) і продають дорожче.

2. Щоб заощадити грошові ресурси й не потрапити на недобросовісних людей, рекомендується звернутися до компанії, що займається купівлею і доставкою авто з США в Україну. Співробітники компанії допоможуть визначитися з лотом, а також нададуть брокера. Вибираючи компанію, слід вивчити її історію та відгуки від реальних людей.

3. Після того, як буде здійснена оплата лота і комісійного збору аукціону, починається транспортування автомобіля в порт. З Америки автомобіль, швидше за все, прибуде в «Євротерминал» в Одесі, оскільки близько 80% всього трафіку на вторинному ринку автомобілів з США проходить через нього. Всі дані про автомобіль вже є в експедиторів. Оригінали документів відправляються або поштою, або зберігаються в машині.

4. На етапі розвантаження контейнера присутні експедитори, які роблять фото і відеофіксацію. Ці дані необхідні, щоб обґрунтувати заявлену вартість на авто під час процесу митного оформлення. А також для того, щоб уникнути можливих спірних моментів, які можуть з'явитися під час того, як автомобіль буде знаходитися на території комплексу «Євротермінал». Наприклад, якщо покупцеві прийшов автомобіль з пошкодженнями, що не були заявлені, експедитори можуть підтвердити, що дані пошкодження не були отримані на території комплексу.

5. Потім починається процес митного оформлення автомобіля. Багато покупців заздалегідь вважають цей процес фінансового витратним і тривалим. Насправді це не так. На території комплексу «Євротермінал» знаходиться «АвтоХаб», який надає послуги сервісів, що займаються розмитненням і постановою автомобіля на облік.
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