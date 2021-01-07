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Ціна на газ в Європі злетіла
за день на 10% – це рекорд...

Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03

Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...

Пропонуємо до обговорення:
Спотова ціна на газ в Європі встановила рекорд за два роки і два тижні. Вона піднялася до максимуму з 28 грудня 2018 року, підвищившись одразу на 10% за день.

Дивися повний текст Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03

А у нас люди хочуть по 5 тис. грн. за тисячу кубів платити, тут всі думають, що це через Зеленського ціни на комуналку ростуть)))) Ну-ну, тарифний майдан у поміч
Stanislav_S
 
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