Спотова ціна на газ в Європі встановила рекорд за два роки і два тижні. Вона піднялася до максимуму з 28 грудня 2018 року, підвищившись одразу на 10% за день.
Дивися повний текст Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03
Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...
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Дивися повний текст Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03
А у нас люди хочуть по 5 тис. грн. за тисячу кубів платити, тут всі думають, що це через Зеленського ціни на комуналку ростуть)))) Ну-ну, тарифний майдан у поміч
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