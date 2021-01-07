Спотова ціна на газ в Європі встановила рекорд за два роки і два тижні. Вона піднялася до максимуму з 28 грудня 2018 року, підвищившись одразу на 10% за день.
Дивися повний текст Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03
Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03
А у нас люди хочуть по 5 тис. грн. за тисячу кубів платити, тут всі думають, що це через Зеленського ціни на комуналку ростуть)))) Ну-ну, тарифний майдан у поміч
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:17
а то, что госконтора Нафтагаз имеет самые большие в Европе хранилища, куда летом нахяляву закачала газ, уже не считается? Про внутреннюю добычу вообще молчу.
на деле, получается какой-то суперналог на все население.
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:53
Что, оказывается мало цену подняли, нужно было еще на 10% поднимать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:56
Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.
Само собою. Кому не подобається - є хаб в Дюсельдорфі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:03
Можно конечно делать вид живя в одной стране, что тебя это никак не касается. Тем кому нравиться сейчас скоро станут теми кому это все уже не нравиться, как только первые верно решат свои вопросы. Не отчаивайтесь, очередь двигается быстро, если только сами не вешаете с внешних территорий.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:18
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:23
"Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки."
А в Украине будет рекорд за всю историю
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