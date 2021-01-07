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Ціна на газ в Європі злетіла
за день на 10% – це рекорд...

Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03

Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...

Пропонуємо до обговорення:
Спотова ціна на газ в Європі встановила рекорд за два роки і два тижні. Вона піднялася до максимуму з 28 грудня 2018 року, підвищившись одразу на 10% за день.

Дивися повний текст Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:03

А у нас люди хочуть по 5 тис. грн. за тисячу кубів платити, тут всі думають, що це через Зеленського ціни на комуналку ростуть)))) Ну-ну, тарифний майдан у поміч
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:17

  Stanislav_S написав:А у нас люди хочуть по 5 тис. грн. за тисячу кубів платити, тут всі думають, що це через Зеленського ціни на комуналку ростуть)))) Ну-ну, тарифний майдан у поміч

а то, что госконтора Нафтагаз имеет самые большие в Европе хранилища, куда летом нахяляву закачала газ, уже не считается? Про внутреннюю добычу вообще молчу.
на деле, получается какой-то суперналог на все население.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:53

Что, оказывается мало цену подняли, нужно было еще на 10% поднимать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:56

Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.

  RomanTik написав:Что, оказывается мало цену подняли, нужно было еще на 10% поднимать?

Само собою. Кому не подобається - є хаб в Дюсельдорфі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:03

  lapay написав:
  RomanTik написав:Что, оказывается мало цену подняли, нужно было еще на 10% поднимать?

Само собою. Кому не подобається - є хаб в Дюсельдорфі.

Можно конечно делать вид живя в одной стране, что тебя это никак не касается. Тем кому нравиться сейчас скоро станут теми кому это все уже не нравиться, как только первые верно решат свои вопросы. Не отчаивайтесь, очередь двигается быстро, если только сами не вешаете с внешних территорий.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:18

  ruvex написав:.. если только сами не вешаете с внешних территорий.

это же Лепен, он глупый, но незлобный, не обращайте внимания
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:23

"Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки."
А в Украине будет рекорд за всю историю
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:01

А газ добываемый Ахметовым, будет ли идти населению, по фиксированным ценам?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:48

  laa1999 написав:А газ добываемый Ахметовым, будет ли идти населению, по фиксированным ценам?

А що Ахметка особливий???. Якщо у нас була б держава в повному розумінні цього слова, він напевно би продавав насіння на базарі :-). Але нажаль в нас територія яка "косить" під державу.
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