...до момента пока не продадут землю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:43
...до момента пока не продадут землю.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:04
Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.
Ага, также как и зерно, семечка и пр. валютные товары
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|