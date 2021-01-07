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Ціна на газ в Європі злетіла
за день на 10% – це рекорд...

Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:43

  Українець написав:
  laa1999 написав:А газ добываемый Ахметовым, будет ли идти населению, по фиксированным ценам?

А що Ахметка особливий???. Якщо у нас була б держава в повному розумінні цього слова, він напевно би продавав насіння на базарі :-). Але нажаль в нас територія яка "косить" під державу.

...до момента пока не продадут землю.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:04

Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.

laa1999 написав:А газ добываемый Ахметовым, будет ли идти населению, по фиксированным ценам?
Ага, также как и зерно, семечка и пр. валютные товары
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