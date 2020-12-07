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Ціна на газ в Європі злетіла
за день на 10% – це рекорд...

Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:43

  Українець написав:
  laa1999 написав:А газ добываемый Ахметовым, будет ли идти населению, по фиксированным ценам?

А що Ахметка особливий???. Якщо у нас була б держава в повному розумінні цього слова, він напевно би продавав насіння на базарі :-). Але нажаль в нас територія яка "косить" під державу.

...до момента пока не продадут землю.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:04

Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.

laa1999 написав:А газ добываемый Ахметовым, будет ли идти населению, по фиксированным ценам?
Ага, также как и зерно, семечка и пр. валютные товары
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:12

Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.

Ниче, на сегодня цена уже почти на 20% выросла , относительно вчера.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:42

  XsanyaX написав:Ниче, на сегодня цена уже почти на 20% выросла , относительно вчера.

к концу недели охладит всю Европу - будет отличный повод еще поднять
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:00

  sequence написав:
  XsanyaX написав:Ниче, на сегодня цена уже почти на 20% выросла , относительно вчера.

к концу недели охладит всю Европу - будет отличный повод еще поднять

Фартит зеленым :)
Похолодало, цены подскочили, а тут ещё "крестьянские восстания". Вроде как надо сыграть "хорошего полицейского", но сейчас "партнёры" "попросят" поддать газку - и придётся местным крестьянам "меньше есть, и больше платить"

А что зеленые думали? Можно спокойно кутить и заговаривать зубы роликами? (Слайды тоже не катят, если кто-то подумал, что это агитация за "соросят-самокатчиков", "винницкую школу професионализма", "армовир" и т.п.)

Не можете работать - освобождайте место (это касается как и зеленых, так и слайдеристов, и остальных "хозяйственников" с "профессионалами")

Кстати - как "выход", сын Натальи Витренко предлагает закупать газ у Газпрома (как-будто это чей-то другой газ сейчас).

А где украинский газ?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:10

https://www.powernext.com/spot-market-data
Цена сегодня на природный газ на спотовом рынке в голландском хабе
21,554 ЕВРО/Мват-час. Или 270 долларов за 1000 м3.
А позавчера была 26,67 ЕВРО/Мват-час, т.е 330 долларов.
Но это ерунда по сравнению с ценами в северо-восточной Азии - там цены превысили доллар/м3
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:16

  Волгарь написав:Но это ерунда по сравнению с ценами в северо-восточной Азии - там цены превысили доллар/м3

Вот оттуда Украине сейчас нужно "импортировать" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:26

  Вкладчик1234 написав:
  Волгарь написав:Но это ерунда по сравнению с ценами в северо-восточной Азии - там цены превысили доллар/м3

Вот оттуда Украине сейчас нужно "импортировать" :)

Закачивать в хранилища по максимум, чтобы потом два года рассказывать гражданам, почему так дорого
sequence
 
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