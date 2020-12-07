...до момента пока не продадут землю.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:43
...до момента пока не продадут землю.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 12 січ, 2021 23:04
Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.
Ага, также как и зерно, семечка и пр. валютные товары
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:12
Re: Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд.
Ниче, на сегодня цена уже почти на 20% выросла , относительно вчера.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:42
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:00
Фартит зеленым
Похолодало, цены подскочили, а тут ещё "крестьянские восстания". Вроде как надо сыграть "хорошего полицейского", но сейчас "партнёры" "попросят" поддать газку - и придётся местным крестьянам "меньше есть, и больше платить"
А что зеленые думали? Можно спокойно кутить и заговаривать зубы роликами? (Слайды тоже не катят, если кто-то подумал, что это агитация за "соросят-самокатчиков", "винницкую школу професионализма", "армовир" и т.п.)
Не можете работать - освобождайте место (это касается как и зеленых, так и слайдеристов, и остальных "хозяйственников" с "профессионалами")
Кстати - как "выход", сын Натальи Витренко предлагает закупать газ у Газпрома (как-будто это чей-то другой газ сейчас).
А где украинский газ?
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:10
Цена сегодня на природный газ на спотовом рынке в голландском хабе
21,554 ЕВРО/Мват-час. Или 270 долларов за 1000 м3.
А позавчера была 26,67 ЕВРО/Мват-час, т.е 330 долларов.
Но это ерунда по сравнению с ценами в северо-восточной Азии - там цены превысили доллар/м3
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:16
Вот оттуда Украине сейчас нужно "импортировать"
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:26
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