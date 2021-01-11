У ВР зареєстровано законопроєкт, який має на меті відновити порушені права споживачів фінансових послуг.
Дивися повний текст Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за курсом на момент отримання.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:39
Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за курсом на момент отримання.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42
Т.е. заемщик брал на себя валютные риски ради низких ставок по валютным кредитам, а когда возможное стало очевидным, потребовал его "защитить". Законопроект внесен каким-то социалистом-вредителем ради политического хайпа.
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:20
Re: Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
Бредовый проект. Впрочем, среди проектов такого мусора полно, и радует то, что шансов, что этот идиотизм могут принять, очень мало.
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|