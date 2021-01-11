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Валютні кредити пропонують
перерахувати у гривні за...

Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:39

Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...

Пропонуємо до обговорення:
У ВР зареєстровано законопроєкт, який має на меті відновити порушені права споживачів фінансових послуг.

Дивися повний текст Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за курсом на момент отримання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42

Т.е. заемщик брал на себя валютные риски ради низких ставок по валютным кредитам, а когда возможное стало очевидным, потребовал его "защитить". Законопроект внесен каким-то социалистом-вредителем ради политического хайпа.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:20

Re: Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...

Бредовый проект. Впрочем, среди проектов такого мусора полно, и радует то, что шансов, что этот идиотизм могут принять, очень мало.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25

заработать хотят на курсе
tanyakapa1
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