У ВР зареєстровано законопроєкт, який має на меті відновити порушені права споживачів фінансових послуг.
Дивися повний текст Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за курсом на момент отримання.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:39
Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за курсом на момент отримання.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42
Т.е. заемщик брал на себя валютные риски ради низких ставок по валютным кредитам, а когда возможное стало очевидным, потребовал его "защитить". Законопроект внесен каким-то социалистом-вредителем ради политического хайпа.
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:20
Re: Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
Бредовый проект. Впрочем, среди проектов такого мусора полно, и радует то, что шансов, что этот идиотизм могут принять, очень мало.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:29
Тогда наверное стоит пересчить и % по тем которые были в грн на момент получения валютного кредита.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:35
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:09
статья за 14.12.2020
что бы вернуть хоть что то пойдут и на такую реструктуризацию.
а вообще,это наша характерная черта,набираться кредитов а потом думать.
государство в том числе.
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:42
Пик валютных кредитов пришелся на начало 2000 годов. Особенно банки "хорошо" выдавали валютные кредиты в 2002-2007 годах под недвижимость или авто (для физических лиц).
А теперь внимание: валютные кредиты для физических лиц выдавали сроком на 10-15 лет. Максимальный срок 20 лет (под залог недвижимости).
Почти все валютные кредиты для физических лиц - либо выплачены заемщиками (досрочно, или в срок 10-15 лет), либо переведены в проблемные (залог по кредиту забрал банк).
Так что, проект Закона - исключительно для юр. лиц, интересы которых и лоббируют данные депутаты.
С валютными кредитами для физических лиц - уже давно никто ничего не делает...
Это персональная проблема физических лиц, если кредит до сих пор ещё не выплачен, но продолжает выплачиваться физическими лицами (реально, это только недвижимость).
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