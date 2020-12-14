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Валютні кредити пропонують
перерахувати у гривні за...

Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:39

Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...

Пропонуємо до обговорення:
У ВР зареєстровано законопроєкт, який має на меті відновити порушені права споживачів фінансових послуг.

Дивися повний текст Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за курсом на момент отримання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42

Т.е. заемщик брал на себя валютные риски ради низких ставок по валютным кредитам, а когда возможное стало очевидным, потребовал его "защитить". Законопроект внесен каким-то социалистом-вредителем ради политического хайпа.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:20

Re: Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...

Бредовый проект. Впрочем, среди проектов такого мусора полно, и радует то, что шансов, что этот идиотизм могут принять, очень мало.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25

заработать хотят на курсе
tanyakapa1
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:29

Тогда наверное стоит пересчить и % по тем которые были в грн на момент получения валютного кредита.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:35

  egor6508 написав:Тогда наверное стоит пересчить и % по тем которые были в грн на момент получения валютного кредита.


И обязать заемщика выплатить разницу процентов за прошлые периоды.
Инициаторы законопроекта, кстати, 2 зеленых депутата.
andretar
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:48

Опять это фсбешник Дубинский...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:09

Госбанки в июне-ноябре списали неработающие кредиты на 111 млрд грн - НБУ

статья за 14.12.2020
что бы вернуть хоть что то пойдут и на такую реструктуризацию.
а вообще,это наша характерная черта,набираться кредитов а потом думать.
государство в том числе.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:21

Якщо це жарт, то доволі дивний
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:42

Пик валютных кредитов пришелся на начало 2000 годов. Особенно банки "хорошо" выдавали валютные кредиты в 2002-2007 годах под недвижимость или авто (для физических лиц).

А теперь внимание: валютные кредиты для физических лиц выдавали сроком на 10-15 лет. Максимальный срок 20 лет (под залог недвижимости).

Почти все валютные кредиты для физических лиц - либо выплачены заемщиками (досрочно, или в срок 10-15 лет), либо переведены в проблемные (залог по кредиту забрал банк).

Так что, проект Закона - исключительно для юр. лиц, интересы которых и лоббируют данные депутаты.

С валютными кредитами для физических лиц - уже давно никто ничего не делает...
Это персональная проблема физических лиц, если кредит до сих пор ещё не выплачен, но продолжает выплачиваться физическими лицами (реально, это только недвижимость).
Victor8
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