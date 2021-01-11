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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:07
юрлица не попадают под понятие потребительского кредитования
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:09
у нас кредиты? не смешите. Вы наверное не знаете, в каких кредитах сидят жители самых развитых стран. И какие долги по отношению к ВВП у этих самых развитых стран.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:57
Re: Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
Так, стоп. Курсовой риск – неотъемлемое свойство валютного кредита. Или берёшь его на себя, или вообще не берёшь валютный кредит.
Особенно если кредит в валюте, а доход в гривне.
Иначе какие права и какие убытки, сами виноваты, бачили очи що купували и так далее
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:31
Не нужно путать % там и здесь, портрет заемщика там и здесь. Там подходят более взвешено, а у нас дают-беру, потом возьму ещё, чтобы отдать первый.
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:36
А что так можно было? Ех, анекоторые дураки выплачивали валютные кредиты вместо того чтобы подождать когда государство их спишет
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