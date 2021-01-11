RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Валютні кредити пропонують
перерахувати у гривні за...

Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:06

прошло 12 лет, какие еще валютные кредиты??
Ромасик
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 30.03.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:07

  Victor8 написав:Так что, проект Закона - исключительно для юр. лиц, интересы которых и лоббируют данные депутаты.

юрлица не попадают под понятие потребительского кредитования
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 30.03.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:09

  Tabak написав:а вообще,это наша характерная черта,набираться кредитов а потом думать.
у нас кредиты? не смешите. Вы наверное не знаете, в каких кредитах сидят жители самых развитых стран. И какие долги по отношению к ВВП у этих самых развитых стран. :!:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 30.03.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:57

Re: Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за...

восстановить нарушенные права потребителей финансовых услуг и принять меры по минимизации убытков граждан

Так, стоп. Курсовой риск – неотъемлемое свойство валютного кредита. Или берёшь его на себя, или вообще не берёшь валютный кредит.

Особенно если кредит в валюте, а доход в гривне.

Иначе какие права и какие убытки, сами виноваты, бачили очи що купували и так далее
burn
 
Повідомлень: 24
З нами з: 16.08.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:31

  Ромасик написав:
  Tabak написав:а вообще,это наша характерная черта,набираться кредитов а потом думать.
у нас кредиты? не смешите. Вы наверное не знаете, в каких кредитах сидят жители самых развитых стран. И какие долги по отношению к ВВП у этих самых развитых стран. :!:


Не нужно путать % там и здесь, портрет заемщика там и здесь. Там подходят более взвешено, а у нас дают-беру, потом возьму ещё, чтобы отдать первый.
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:36

А что так можно было? Ех, анекоторые дураки выплачивали валютные кредиты вместо того чтобы подождать когда государство их спишет
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:10

Два дегенерата-новых лица из Одессы генерят какую-то очередную полную злоипучую куйню. На биогаз обоих.
airmax78
 
Повідомлень: 37310
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:01

Под видом заботы о населении впаривают возможность для олигархов в разы уменьшить долги сотен своих фирмочек.
Dobrofey
 
Повідомлень: 998
З нами з: 24.04.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:06

Да не вопрос! Валютные кредиты пересчитать по курсу 8. Так и проценты пересчитать за всё время как для гривневых кредитов. Сколько тогда было в гривне? 25%?
Так на так и выйдет.
DONALD
 
Повідомлень: 264
З нами з: 23.06.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям
R2 » Пон 11 січ, 2021 11:10
9 525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 15:32
olexiy_ogryzko
Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для...
R2 » Пон 11 січ, 2021 07:01
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 07:01
Амвросий
Кредити "5-7-9": за перший тиждень 2021 року видано...
R2 » Пон 11 січ, 2021 05:19
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 05:19
KontoraB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28501)
13.01.2021 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron