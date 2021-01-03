За кожний повний рік страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії.
Дивися повний текст Збільшення до пенсій за стаж перерахують двічі: хто і скільки отримає.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07
Збільшення до пенсій за стаж перерахують двічі: хто і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збільшення до пенсій за стаж перерахують двічі: хто і скільки отримає.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07
тобто - працюєш на 10 років більше (з оплатою податків в розмірі +-40%) і отримаєш в місяць на 1 буханку хліба більше....
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