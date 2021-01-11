Україна розглядає можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення COVID-вакцинації.
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17
В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17
Делают все, чтобы заставить уколоться. Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт.
Учитывая, что во многих странах большая половина населения против вакцинации, это видно единственный способ ее продавать.
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:01
"Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт." - это идея!
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03
Вакцинированные что,становятся стерильными?Нет.Сегрегация начинается...
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