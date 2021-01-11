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В Україні хочуть ввести
свідоцтва про вакцинацію від...

В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17

В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розглядає можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення COVID-вакцинації.

Дивися повний текст В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17

Делают все, чтобы заставить уколоться. Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт.
Учитывая, что во многих странах большая половина населения против вакцинации, это видно единственный способ ее продавать.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:14

Апокалипсис неизбежен.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:01

"Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт." - это идея!
erhova_manager
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03

Вакцинированные что,становятся стерильными?Нет.Сегрегация начинается...
Scotch
 
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