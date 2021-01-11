Україна розглядає можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення COVID-вакцинації.
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17
В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17
Делают все, чтобы заставить уколоться. Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт.
Учитывая, что во многих странах большая половина населения против вакцинации, это видно единственный способ ее продавать.
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:01
"Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт." - это идея!
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03
Вакцинированные что,становятся стерильными?Нет.Сегрегация начинается...
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:28
Пропоную Ляшку вакцинуватись щомісячно, щоб був стійкий імунітет і щоб нерозмножувався п...р.
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:57
100% эффективности никакая вакцина не дает, а то что вроде как собираются покупать у китайцев вообще не очень, хотя по цене одна из самый дорогих:
Кстати, рассчитывать на бесплатную вакцину по программе COVAX особо не приходится,там нет ни денег на закупку вакцины (долг в 20 млрд.) ни самой вакцины, богатые страны уже законтрактовали у потенциальных производителей обьемы практически на весь 2021 год...так что очередное заявление от "кэрманычэй" ни о чем
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:03
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:09
Почему ?
Вакцина от Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев COVID-19.
Третья, завершающая стадия испытаний. 15 тысяч вакцинировали Модерной, 15 тысяч плацебо.
В группе провакцинированных заболело затем коронавирусом 11 человек, в группе плацебо 185 человек.
В группе провакцинированных из 15 тысяч человек не было ни одного тяжелого случая, в группе плацебо 30 случаев.
Блестящий результат.
Провакцинировано на сегодня пятью разными вакцинами 30 миллионов человек, пока не видел сообщений, что кто-то из них умер от коронавируса.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:17
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