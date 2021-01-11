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В Україні хочуть ввести
свідоцтва про вакцинацію від...

В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17

В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розглядає можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення COVID-вакцинації.

Дивися повний текст В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:17

Делают все, чтобы заставить уколоться. Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт.
Учитывая, что во многих странах большая половина населения против вакцинации, это видно единственный способ ее продавать.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:01

"Скоро еду будут продавать только тем у кого есть такой паспорт." - это идея!
erhova_manager
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03

Вакцинированные что,становятся стерильными?Нет.Сегрегация начинается...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:28

Пропоную Ляшку вакцинуватись щомісячно, щоб був стійкий імунітет і щоб нерозмножувався п...р.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:06

Интересно, а что есть доказательства иммунитета от вакцины?
stimpyreal
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:57

  stimpyreal написав:Интересно, а что есть доказательства иммунитета от вакцины?


100% эффективности никакая вакцина не дает, а то что вроде как собираются покупать у китайцев вообще не очень, хотя по цене одна из самый дорогих:
https://health.unian.net/worldnews/vakc ... 83146.html
Кстати, рассчитывать на бесплатную вакцину по программе COVAX особо не приходится,там нет ни денег на закупку вакцины (долг в 20 млрд.) ни самой вакцины, богатые страны уже законтрактовали у потенциальных производителей обьемы практически на весь 2021 год...так что очередное заявление от "кэрманычэй" ни о чем :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:03

  stimpyreal написав:Интересно, а что есть доказательства иммунитета от вакцины?


Погуглите, эффективность вакцины, выйдут все цифры по доказательствам иммунитета по всем вакцинам.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:09

  antikkristall написав:100% эффективности никакая вакцина не дает


Почему ?
Вакцина от Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев COVID-19.
https://hromadske.ua/ru/posts/vakcina-o ... tivnost-94

Третья, завершающая стадия испытаний. 15 тысяч вакцинировали Модерной, 15 тысяч плацебо.
В группе провакцинированных заболело затем коронавирусом 11 человек, в группе плацебо 185 человек.
В группе провакцинированных из 15 тысяч человек не было ни одного тяжелого случая, в группе плацебо 30 случаев.
Блестящий результат.

Провакцинировано на сегодня пятью разными вакцинами 30 миллионов человек, пока не видел сообщений, что кто-то из них умер от коронавируса.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:17

  freeze написав:
  antikkristall написав:100% эффективности никакая вакцина не дает


Почему ?
Вакцина от Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев COVID-19.
...

Потому, что под эффективностью вакцины понимают защиту от "случаев" вообще а не только от тяжелых.
_hunter
 
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