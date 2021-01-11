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В Україні хочуть ввести
свідоцтва про вакцинацію від...

В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:27

  freeze написав:
  antikkristall написав:100% эффективности никакая вакцина не дает


Почему ?
Вакцина от Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев COVID-19.
https://hromadske.ua/ru/posts/vakcina-o ... tivnost-94

Не читайте желтую прэссу на ночь. Особенно от лжепатриотов.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32

  freeze написав:
  antikkristall написав:100% эффективности никакая вакцина не дает




Третья, завершающая стадия испытаний. 15 тысяч вакцинировали Модерной, 15 тысяч плацебо.
В группе провакцинированных заболело затем коронавирусом 11 человек, в группе плацебо 185 человек.
В группе провакцинированных из 15 тысяч человек не было ни одного тяжелого случая, в группе плацебо 30 случаев.
Блестящий результат.

Так может всех уколоть витаминкой? Тоже какой ни какой результат.
И народ успокоится и бабло на кармане подсчитают. Главное предупредить лаборатории, что антитела должны появиться у всех желающих на анализ.
Так же как с СЭС. Набрали воды с лужи для анализов, а СЭС в воде хлорку нашел из городского водоснабжения. Почему то. :D
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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