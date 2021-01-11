В Україні хочуть ввести свідоцтва про вакцинацію від...
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Не читайте желтую прэссу на ночь. Особенно от лжепатриотов.
Зе-Чмо 03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
antikkristall написав:100% эффективности никакая вакцина не дает
Третья, завершающая стадия испытаний. 15 тысяч вакцинировали Модерной, 15 тысяч плацебо. В группе провакцинированных заболело затем коронавирусом 11 человек, в группе плацебо 185 человек. В группе провакцинированных из 15 тысяч человек не было ни одного тяжелого случая, в группе плацебо 30 случаев. Блестящий результат.
Так может всех уколоть витаминкой? Тоже какой ни какой результат. И народ успокоится и бабло на кармане подсчитают. Главное предупредить лаборатории, что антитела должны появиться у всех желающих на анализ. Так же как с СЭС. Набрали воды с лужи для анализов, а СЭС в воде хлорку нашел из городского водоснабжения. Почему то.
Зе-Чмо 03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.