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НБУ підвищує вимоги до
незабезпечених споживчих кредитів

НБУ підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:53

НБУ підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків.

Дивися повний текст НБУ підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:53

Цель правильная -заставить уйти банки из потребительского кредитования в кредитование реального сектора.
laa1999
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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