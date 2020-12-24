Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" виросли з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58
У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
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Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду.
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58
Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:04
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:33
почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно
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