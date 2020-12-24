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У Києві підвищили тарифи
на опалення і гарячу воду

У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58

У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" виросли з 1 січня 2021 року.

Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58

Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:04

  anton_gms написав:Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!

Никогда, грабить народ - это уже традиция.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:33

почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно
jenyakirmiza
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 01:18

andrein
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