|
|
|
У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" виросли з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92039
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58
Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 866
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:04
anton_gms написав:
Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
Никогда, грабить народ - это уже традиция.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 871
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:33
почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно
-
jenyakirmiza
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 25.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 01:18
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:18
anton_gms написав:Когда в Киеве митинги начнуться
из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
Конкретно anton_gms
когда выходит?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3416
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:23
jenyakirmiza написав:
почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно
Так против частных армий не попрешь. Кишка тонка, зато грозимся кому то показать, что ще не вмерла.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:39
anton_gms написав:
Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
Значит до края ещё далеко. Коль всем пох будут и дальше давить как клопов.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7498
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|91
|
Сер 13 січ, 2021 10:19
p_a_l
|
|2
|567
|
|
|8
|532
|
|