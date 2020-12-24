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У Києві підвищили тарифи
на опалення і гарячу воду

У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58

У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" виросли з 1 січня 2021 року.

Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58

Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:04

  anton_gms написав:Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!

Никогда, грабить народ - это уже традиция.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:33

почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно
jenyakirmiza
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 01:18

andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:18

  anton_gms написав:Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!

Конкретно anton_gms когда выходит?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:23

  jenyakirmiza написав:почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно

Так против частных армий не попрешь. Кишка тонка, зато грозимся кому то показать, что ще не вмерла.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:39

  anton_gms написав:Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!


Значит до края ещё далеко. Коль всем пох будут и дальше давить как клопов.
Ratatui
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