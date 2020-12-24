Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" виросли з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58
У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду.
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:58
Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:04
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:33
почему растут цены на услуги но их качество не повышается? когда повышаете цену то делайте это вместе с какими-то улучшениями. в нормальной стране бы такого не позволили, сразу бы взяли ахметова за яйца. но наш зеленкий боится олигархов, это очевидно
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:18
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:23
Так против частных армий не попрешь. Кишка тонка, зато грозимся кому то показать, что ще не вмерла.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:39
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:04
Для этого нужно две вещи:
1. Наличие пана атамана.
2. Наличие у пана атамана золотого запаса который он согласен вложить в дело майдана
Без этих двух вещей - "повоняют и успокоятся" (с).
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:12
У меня в платежке и так тариф 1650 от Киевтеплоэнерго. еще с прошлых лет? как так?
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