У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:19
в моей нищей мухосрани без работы 1935 Гкал.
commintatorshik
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22
Ratatui написав: anton_gms написав:
Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!
Значит до края ещё далеко. Коль всем пох будут и дальше давить как клопов.
Ибу ибудэ дэдао вэйдадэ муди!
на китайском: Шаг за шагом мы достигнем великой цели!
Мизантрóп
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:26
anton_gms как только придут платёжки за январь
Марта
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:28
ALexxxS написав:
У меня в платежке и так тариф 1650 от Киевтеплоэнерго. еще с прошлых лет? как так?
качают лодку-перекрывают дороги на востоке,начинают шатать Киев.
Дорожает у индивид.теплопунктов
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesenn ... oku__1487/
у большинства 1654 год как уже
https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/
Мизантрóп
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:32
Ну так я и не пойму почему при наличии счетчика тариф - 1654 в платежках хз сколько. А в новостях тариф был 1300 и стал 1600???
ALexxxS
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:39
ALexxxS написав:
Ну так я и не пойму почему при наличии счетчика тариф - 1654 в платежках хз сколько. А в новостях тариф был 1300 и стал 1600???
Наверное, ПДВ туда впендюрили еще манюпасу по блату. Но и оно почему-то выходит больше 20%. На@б и тут.
hxbbgaf
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