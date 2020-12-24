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У Києві підвищили тарифи
на опалення і гарячу воду

У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:19

в моей нищей мухосрани без работы 1935 Гкал.
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22

  Ratatui написав:
  anton_gms написав:Когда в Киеве митинги начнуться из-за подоражания ЖКХ ?!
Они там обалдели?!


Значит до края ещё далеко. Коль всем пох будут и дальше давить как клопов.

Ибу ибудэ дэдао вэйдадэ муди!
на китайском: Шаг за шагом мы достигнем великой цели!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:26

anton_gms как только придут платёжки за январь
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:28

  ALexxxS написав:У меня в платежке и так тариф 1650 от Киевтеплоэнерго. еще с прошлых лет? как так?

качают лодку-перекрывают дороги на востоке,начинают шатать Киев.
Дорожает у индивид.теплопунктов https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesenn ... oku__1487/ у большинства 1654 год как уже https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:32

  Мизантрóп написав:
  ALexxxS написав:У меня в платежке и так тариф 1650 от Киевтеплоэнерго. еще с прошлых лет? как так?

качают лодку-перекрывают дороги на востоке,начинают шатать Киев.
Дорожает у индивид.теплопунктов https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesenn ... oku__1487/ у большинства 1654 год как уже https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/


Ну так я и не пойму почему при наличии счетчика тариф - 1654 в платежках хз сколько. А в новостях тариф был 1300 и стал 1600???
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:39

  ALexxxS написав:
  Мизантрóп написав:
  ALexxxS написав:У меня в платежке и так тариф 1650 от Киевтеплоэнерго. еще с прошлых лет? как так?

качают лодку-перекрывают дороги на востоке,начинают шатать Киев.
Дорожает у индивид.теплопунктов https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesenn ... oku__1487/ у большинства 1654 год как уже https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/


Ну так я и не пойму почему при наличии счетчика тариф - 1654 в платежках хз сколько. А в новостях тариф был 1300 и стал 1600???


Наверное, ПДВ туда впендюрили еще манюпасу по блату. Но и оно почему-то выходит больше 20%. На@б и тут.
hxbbgaf
 
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