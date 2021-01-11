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До кінця року ціни на житло в Харкові досягли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:50
Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року середні ціни реальних продажів на вторинному ринку житла Харкова досягли максимального значення.
Дивися повний текст До кінця року ціни на житло в Харкові досягли максимального значення
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:51
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Пон 11 січ, 2021 14:23
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