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До кінця року ціни на
житло в Харкові досягли...

До кінця року ціни на житло в Харкові досягли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:50

До кінця року ціни на житло в Харкові досягли...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року середні ціни реальних продажів на вторинному ринку житла Харкова досягли максимального значення.

Дивися повний текст До кінця року ціни на житло в Харкові досягли максимального значення.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:51

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