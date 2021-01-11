У грудні 2020 року середні ціни реальних продажів на вторинному ринку житла Харкова досягли максимального значення.
Дивися повний текст До кінця року ціни на житло в Харкові досягли максимального значення.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:50
До кінця року ціни на житло в Харкові досягли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця року ціни на житло в Харкові досягли максимального значення.
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:03
Re: До кінця року ціни на житло в Харкові досягли...
Ну а как же? Доходы ж растут, кошельки пухнут, люди не знают куда деньги девать, вот и недвига дорожает. И ипотека же доступная стала - уже от 12% годовых при 30% первичном взносе. Шара! Сделок на рынке по пальцам пересчитать, на этом статистику не построить, как кому повезет называется.
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:39
Реальный участник рынка в этот период...риелторы описывают как близкую к опе реальную картину.
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