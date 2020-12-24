RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ілон Маск хоче більшу частину
своїх статків витратити на...

Ілон Маск хоче більшу частину своїх статків витратити на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:14

Ілон Маск хоче більшу частину своїх статків витратити на...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск, названий найбагатшою людиною в світі, має грандіозні плани щодо своїх статків і планує витратити левову частку на колонізацію Марса.

Дивися повний текст Ілон Маск хоче більшу частину своїх статків витратити на колонізацію Марса.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92039
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити...
R2 » П'ят 01 січ, 2021 11:18
5 734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 20:09
vitaliy_berdinskikh
Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою...
R2 » П'ят 25 гру, 2020 10:36
5 565
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 14:33
Марта
Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...
R2 » Чет 24 гру, 2020 09:49
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 14:57
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28470)
12.01.2021 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.