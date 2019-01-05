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Названо найбільших для України
імпортерів та експортерів

Названо найбільших для України імпортерів та експортерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:33

Названо найбільших для України імпортерів та експортерів

Пропонуємо до обговорення:
Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому.

Дивися повний текст Названо найбільших для України імпортерів та експортерів.
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