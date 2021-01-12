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Зеленський хоче побудувати
нову міжнародну трасу

Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:12

Вечная воровская тема...
Scotch
 
Повідомлень: 800
З нами з: 01.08.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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