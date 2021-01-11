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Борг Пенсійного фонду України
сягнув 19,7 млрд грн у 2020

Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:57

Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020

Пропонуємо до обговорення:
У грудні надходження від ЄСВ пришвидшилось до 16,2%.

Дивися повний текст Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:57

Тут все спорно с долгом, пенсии госслужащим ,то платит пенсионныЙ фонд, но он не получал в свое время достаточных выплат от государства за них.
laa1999
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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