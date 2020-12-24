Чи чекати в Україні імунні паспорта, як модно знизити ціну на газ на 44%, ніж може допомогти "Взаємодія" з державою.
Дивися повний текст День фінансів: мінус 44% за газ, плюс до тарифів у Києві.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 23:54
День фінансів: мінус 44% за газ, плюс до тарифів у Києві
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Дивися повний текст День фінансів: мінус 44% за газ, плюс до тарифів у Києві.
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:54
Вот так всегда: одни что-то говорят про покращення, другие типа что-то делают важное, электронные системы и прочую развлекуху, а по факту имеем повышение коммуналки, долг по выплате пенсий и распродажу госимущества в виде банков и прочего.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:19
Народу Украины принадлежат какие то надра?
Покажите эти надра, которые принадлежат мне и которые я могу бесплатно взять. Уголь дорогой, газ дороже чем в Европе, дрова в лесу брать нельзя.
Хорошо что воздух пока еще не надра.
Но я отчетливо вижу, как в будущем, когда терпение лопнет, народ все таки опять захочет все взять в свои руки и разделить. Как там кричали когда то? Земля крестьянам?
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