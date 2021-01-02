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Що буде з надбавками для пенсіонерів з великим стажем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 04:24
Пропонуємо до обговорення:
Таким пенсіонерам розмір виплат будуть розраховувати окремо за період страхового стажу до 1 липня 2000 року і після цієї дати.
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