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За рік Україна майже на третину
збільшила імпорт картоплі

За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:02

За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році імпорт в Україну свіжого або охолодженого картоплі склав $ 62,71 млн, що в грошовому вираженні майже на 32% більше показника 2019 року.

Дивися повний текст За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:02

Аграрная страна.
Посмотрим по чем будет картошка по весне. Если будет.
p_a_l
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