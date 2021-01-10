У 2020 році імпорт в Україну свіжого або охолодженого картоплі склав $ 62,71 млн, що в грошовому вираженні майже на 32% більше показника 2019 року.
Дивися повний текст За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:02
За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі
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Дивися повний текст За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:02
Аграрная страна.
Посмотрим по чем будет картошка по весне. Если будет.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:58
p_a_l, а еще - какого качества эта картошка. Из супермаркета - на вкус го..но.
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