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Цього року капітально відремонтують Майдан Незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:04
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році планується здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці Києва – Хрещатика.
Дивися повний текст Цього року капітально відремонтують Майдан Незалежності та Хрещатик
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:04
Главное, брусчатки побольше и помельче.
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