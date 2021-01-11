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Цього року капітально відремонтують
Майдан Незалежності...

Цього року капітально відремонтують Майдан Незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:04

Цього року капітально відремонтують Майдан Незалежності...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році планується здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці Києва – Хрещатика.

Дивися повний текст Цього року капітально відремонтують Майдан Незалежності та Хрещатик.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:04

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