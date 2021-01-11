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У 2021 році будуть приватизовані
два держбанки - Рожкова

У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:27

У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
Два державні банки будуть приватизовані в 2021 році, при цьому до кінця 2022 року спишуть проблемних кредитів на понад 400 млрд грн.

Дивися повний текст У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:27

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