|
|
У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Два державні банки будуть приватизовані в 2021 році, при цьому до кінця 2022 року спишуть проблемних кредитів на понад 400 млрд грн.
Дивися повний текст У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92039
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:27
Вася Горбаль назад откупит?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7498
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему