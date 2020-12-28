Два державні банки будуть приватизовані в 2021 році, при цьому до кінця 2022 року спишуть проблемних кредитів на понад 400 млрд грн.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:27
У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2021 році будуть приватизовані два держбанки - Рожкова.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:22
Слідкуйте за руками....
Спочатку "державний" ощадбанк скуповуватиме всі безнадійні кредити, а потім - раз і за рахунок бюджету все це списується, а сам банк продається....
Ну хіба не гарна схема для наічеснєйшєй влади що зробила нас разом?
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