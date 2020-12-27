Закон офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”.
Дивися повний текст Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів і персоналу.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32
Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів і персоналу.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32
да вначале тех же охранников с маской на бороде штрафуйте и полицейских. В метро, где куча камер и то не могут навести порядок! А вот мелкого предпринимателя - давайте разорять, штрафы ему выписывать. Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция не может это сделать на государственных объектах и том же транспорте? Идиоты!
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